ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

أكد أحمد حسام ميدو، أن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لازال لديه المزيد ليقدمه، وأنه قادر على العطاء لعامين أو ثلاثة قادمين.

وعلق ميدو خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس على تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا في بيراميدز، " أحمد فتحي لم يكن في كامل تركيزه أثناء الإدلاء بالتصريحات حينما قال أن تواجد رمضان صبحي وشريف إكرامي في بيراميدز سهل رحيلي على الرغم من انتقاله للفريق قبل ضم بيراميدز إكرامي ورمضان صبحي".

وأوضح أنه كان يتمنى التواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتأكيد، وأن مسئولو الزمالك لم يفاوضوه نهائيا.