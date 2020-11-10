بأمر مورينيو.. توتنهام يفكر في الإبقاء على جاريث بيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يفكر مسؤولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في شراء الجناح الويلزي جاريث بيل، من صفوف ريال مدريد، بشكل نهائي من النادي الملكي في نهاية الموسم الجاري.


إنضمام جاريث بيل إلى توتنهام نهائيًا

وكان الجناح الويلزي جاريث بيل، قد إنضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ريال مدريد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.


من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الأمور تسير بشكل أفضل بالنسبة لجاريث بيل في توتنهام هوتسبير.


وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإنجليزي، سعيد بأداء النجم الويلزي في المباريات الأخيرة رفقة السبيرز.


وتابعت الصحيفة أن مورينيو يسعى أن يواصل جاريث بيل بقميص توتنهام، بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

وأتمت الصحيفة أن مسؤولي توتنهام هوتسبير حددوا 15 مليون يورو، لشراء الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد بشكل نهائي.

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