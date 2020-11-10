تريكة وحسام حسن يقودان اختيارات عبد الستار صبري لتشكيل منتخب مصر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، عن التشكيل التاريخي لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره خلال الفترة الحالية.

 

وجاء التشكيل الذي اختاره عبدالستار صبري كالتالي :

 

حراسة المرمى:نادر السيد

 

خط الدفاع:سمير كمونة ،ياسر رضوان ،محمد عمارة ،مدحت عبدالهادي

 

خط الوسط: هاني رمزي ،أحمد حسن ،حازم إمام ،محمد أبوتريكة

 

خط الهجوم:حسام حسن،عماد متعب

 

وأكد عبدالستار صبري  على أن جيل 98 هو الجيل المثالي لمنتخب مصر طوال تاريخه، وأن اختياراته في تشكيله التاريخي جاءت بناءًا على اللاعبين الذين عاصرهم خلال تاريخه.

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