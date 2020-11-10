تريكة وحسام حسن يقودان اختيارات عبد الستار صبري لتشكيل منتخب مصر

كشف عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، عن التشكيل التاريخي لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره خلال الفترة الحالية.

وجاء التشكيل الذي اختاره عبدالستار صبري كالتالي :

حراسة المرمى:نادر السيد

خط الدفاع:سمير كمونة ،ياسر رضوان ،محمد عمارة ،مدحت عبدالهادي

خط الوسط: هاني رمزي ،أحمد حسن ،حازم إمام ،محمد أبوتريكة

خط الهجوم:حسام حسن،عماد متعب

وأكد عبدالستار صبري على أن جيل 98 هو الجيل المثالي لمنتخب مصر طوال تاريخه، وأن اختياراته في تشكيله التاريخي جاءت بناءًا على اللاعبين الذين عاصرهم خلال تاريخه.