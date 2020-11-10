تريكة وحسام حسن يقودان اختيارات عبد الستار صبري لتشكيل منتخب مصر
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:32 ص
أمل الحلفاوي
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كشف عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، عن التشكيل التاريخي لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره خلال الفترة الحالية.
وجاء التشكيل الذي اختاره عبدالستار صبري
كالتالي :
حراسة المرمى:نادر السيد
خط الدفاع:سمير كمونة ،ياسر رضوان ،محمد
عمارة ،مدحت عبدالهادي
خط الوسط: هاني رمزي ،أحمد حسن ،حازم إمام
،محمد أبوتريكة
خط الهجوم:حسام حسن،عماد متعب
وأكد عبدالستار صبري على أن جيل 98 هو الجيل المثالي لمنتخب مصر طوال
تاريخه، وأن اختياراته في تشكيله التاريخي جاءت بناءًا على اللاعبين الذين عاصرهم خلال
تاريخه.