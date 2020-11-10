رئيس سموحة يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات نجم الزمالك

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاجأة بشأن مفاوضات النادي مع كريم بامبو نجم نادي الزمالك لضمه.

وأكد فرج عامر، أن الفريق السكندري أبرم أكثر من صفقة مميزة خلال الفترة الماضية.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "انضم لنا رفيق كابو وعبد الكبير الوادي من وادي دجلة، بالاضافة الى اطهر الطاهر ومحمود البدري".

وعن الراحلين عقب انتهاء الإعارة قال: "بكل تأكيد سنتأثر برحيل صلاح محسن وناصر ماهر ولكن صفقاتنا ستعوض غيابهم".

وعن التفاوض مع كريم بامبو قال: "نفاوضه من قبل انتقاله للإسماعيلي والزمالك، وبكل تاكيد نتمنى أن ينضم لنا".

واختتم فرج عامر تصريحاته قائلا: "سنتم التعاقد مع ثلاثة صفقات أخرى الفترة المقبلة منهم ثنائي مفاجأة".