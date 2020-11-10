البنك الأهلي يسعى لضم نجم الزمالك

يسعى مسؤولو فريق البنك الأهلي، الصاعد.حديثاً للدوري المصري الممتاز، لحسم صفقة نجم الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وحسب مصادر مطلعة، فإن محمد يوسف، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، يريد ضم أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك.





وأكدت، أن أبو الفتوح حظى بإعجاب محمد يوسف، الذي يثق بشكل كبير في إمكانياته الفنية والبدنية.





وعاد أبو الفتوح من إعارة رفقة نادي سموحة، شهدت تألق اللاعب واكتسابه لمزيد من الخبرات.





وتخطط إدارة البنك الأهلي لتكرار نفس السيناريو مع اللاعب، بضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم من القلعة البيضاء.





وتريد إدارة البنك الأهلي، تكوين فريق قوي، قادر على تحقيق تجربة مميزة في الدوري المصري للموسم المقبل.



