بعد شائعة إصابة عبلة كامل بالسرطان.. نجمات هاجمهن المرض اللعين في عز نجاحهن الفني





انتشرت منذ ساعات شائعة تفيد بأن الفنانة القديرة عبلة كامل، قد أصيبت بمرض السرطان وتتلقى العلاج في سرية، الأمر الذي تسبب في حالة قلق شديدة وحزن كبير من قبل عشاقها وباتوا يتناقلوا الخبر عبر السوشيال ميديا مطالبين الجميع لها بالدعاء بالشفاء العاجل.





ونفى الفنان أحمد كمال كل هذه الأخبار المتداولة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصه، علي حساب فنانة كبيرة".





وفي هذا التقرير يرصد الفجر الفني أبرز النجمات اللواتي هاجمهن هذا المرض اللعين في عز نجاحهن الفني.





معالي زايد

وفي عام 2014 خطف مرض السرطان الفنانة معالي زايد والتي أمتعتنا بالكثير من الأعمال الفنية ورحلت عنا وسط حزن شديد بالوسط الفني.





زيزي البدراوي

وعانت الفنانة زيزي البدراوي من سرطان الرئة وأمراض مزمنة أخرى، ودخلت المستشفى وتوفيت هناك وسط صدمة بالوسط الفني من جمهورها وأصدقائها الفنانين، وكذلك الفنانة فايزة كمال كانت تعاني من سرطان الكبد ورحلت عن عالمنا.





ميرنا المهندس

وأصيبت الفنانة ميرنا المهندس بسرطان القولون، وكان لخبر وفاتها أثر كبير على الفنانين وجمهورها.





ورحلت «المهندس» بنزيف أصاب جسدها أدى إلى وفاتها والتي تعتبر آخر المتوفّين بالمرض من الفنانات، والتي توقّف جسدها عن المقاومة في 2015.





نعيمة عاكف

وأصيبت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، بمرض السرطان، ورحلت في عام 1966، عن عُمر 48 عامًا، وكانت في عز نجاحها وشهرتها حينها.





ناهد شريف وفايزة أحمد

ومن الفنانات اللواتي هاجمهن السرطان ناهد شريف وفايزه أحمد، وظلت «شريف» تكافح مرض سرطان الثدي لمدة 5 سنوات إلى أن ضعف جسدها وتوفيت.





أما فايزة أحمد فقد سافرت لتلقّي العلاج خارج مصر وفي النهايه اعتزلت إلى أن رحلت.





هالة فؤاد

وعانت عدد من الفنانات بسرطان الثدي إلى أن رحلنّ، من بينهن الفنانة هالة فؤاد، التي عانت من المرض وكانت تسافر إلى فرنسا للعلاج وبالفعل نجحت لبعض الوقت ومرة أخرى داهمها المرض، تدهورت حالتها الصحية كما فقدت وعيها ودخلت في غيبوبه حتى رحلت 1993، في الـ43 من عُمرها.





وكذلك أصيبت الفنانة مديحة كامل بسرطان الثدي وابتعدت عن الأضواء بفعل المرض، ثم أخذت «كامل» تصارعه إلى أن تركها لشهر ولحق بها مرة أخرى، وتوفيت على إثره.





وكانت «كامل» قررت قبل وفاتها ارتداء الحجاب والاعتزال الفني. الفنانة مها صبري، من فنانات الزمن الجميل، التي توفيت في عام 1989 بمجرد وصولها إلى سن 57، بمرض سرطان الثدي.





شيريهان

وأصيبت الفنانة شريهان بمرض السرطان، وكانت في عز نجاحها الفني واشتهرت بمقاومتها لهذا المرض.





حورية فرغلي

وعانت الفنانة حورية فرغلي من سرطان الرحم أيضًا والتي واجهته باستئصال الرحم، وأعلنت ذلك في لقاءات لها.















