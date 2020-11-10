الكشف عن مدة غياب فالفيردي عن ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد عن تعرض فيديريكو فالفيردي لاعب الوسط الفريق، لإصابة بكسر في الساق اليمنى خلال سقوط الميرنجي 4-1 أمام فالنسيا مساء الأحد الماضى ضمن منافسات الليجا الإسباني.





وأعلن الميرنجي في بيان رسمي موضح من خلاله نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعب، والتشخيص النهائي لحالته على أنها إصابة بكسر في قصبة الساق اليمن.





ومن المتوقع أن يغيب نجم ريال مدريد ومنتخب أوروغواي عن الملاعب لمدة لشهر على الأقل.

وتعني هذه الإصابة أن فالفيردي سيغيب عن مباراتين مع أوروغواي في تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا والبرازيل هذا الشهر.





وهبط خبر إصابة فالفيردي على المدرب زين الدين زيدان لتزيد من ضغوطه بسبب النتائج المتذبذبة التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.





ويعتبر فالفيردي أحد أبرز العناصر في ريال مدريد، وصار قطعة أساسية في خطط زيدان، وسيكون من الصعب تعويض غيابه في ظل تراجع مستوى أغلب اللاعبين.





ويحل ريال مدريد -الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة- ضيفا على فياريال في أول مباراة له بعد فترة التوقف الدولي.