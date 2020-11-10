الكشف عن مدة غياب فالفيردي عن ريال مدريد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

كشف نادي ريال مدريد عن تعرض فيديريكو فالفيردي لاعب الوسط الفريق، لإصابة بكسر في الساق اليمنى خلال سقوط الميرنجي 4-1 أمام فالنسيا مساء الأحد الماضى ضمن منافسات الليجا الإسباني.


وأعلن الميرنجي في بيان رسمي موضح من خلاله نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعب، والتشخيص النهائي لحالته على أنها إصابة بكسر في قصبة الساق اليمن.


ومن المتوقع أن يغيب نجم ريال مدريد ومنتخب أوروغواي عن الملاعب لمدة لشهر على الأقل.

وتعني هذه الإصابة أن فالفيردي سيغيب عن مباراتين مع أوروغواي في تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا والبرازيل هذا الشهر.


وهبط خبر إصابة فالفيردي على المدرب زين الدين زيدان لتزيد من ضغوطه بسبب النتائج المتذبذبة التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.


ويعتبر فالفيردي أحد أبرز العناصر في ريال مدريد، وصار قطعة أساسية في خطط زيدان، وسيكون من الصعب تعويض غيابه في ظل تراجع مستوى أغلب اللاعبين.


ويحل ريال مدريد -الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة- ضيفا على فياريال في أول مباراة له بعد فترة التوقف الدولي.

أخبار تهمك

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يوم

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 20 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يتحرك لضم هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض