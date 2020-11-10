عبدالستار صبري: مورينيو كان يضطهدني.. ولون بشرتي سر تجاهل الإعلام المصري

أكد عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كان يفضل اللاعب الأوروبي على اللاعب الإفريقي خلال فترة تواجده معه.

وقال نجم منتخب مصر السابق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دائما كان يفضل أن يكون اللاعب البرتغالي متفوقا على الإفريقي".

وأشار إلى أن جوزيه مورينيو طلب مني خلال أحد المباريات التواجد في مركز معين، بطريقة لم يلعب بها من قبل.

وأضاف، " جوزيه مورينيو تعامل معي بطريقة سيئة خلال التدريبات الجماعية للفريق، و"بيزعقلي"، وتركت التدريب وقدمت شكوي لرئيس النادي".

وواصل، "الجماهير هاجمت جوزيه مورينيو في أحد المباريات، بسبب اشراكي في مركز غير مركزي، وفوجئت بعد المباراة بطلبه رحيلي من النادي".

وتابع نجم منتخب مصر السابق:" الإعلام المصري تجاهلني خلال مسيرتي الاحترافية، بسبب بشرتي السوداء والدليل على ذلك أيضا عدم حصول محمد منير على حقه في الغناء".

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تجاهله من الاعلام كذلك هو عدم لعبه لناديي الأهلي والزمالك خلال مسيرته الكروية، وهو السبب الأكبر في تجاهل الإعلام له من وجهة نظره.