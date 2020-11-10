الزمالك يتحرك لضم هدف الأهلي

أكدت تقارير صحفية اليوم، أن البرتغالي جيمي اتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، أعطى أوامره بالتحرك لضم هدف الأهلي، خلال سوق الانتقالات.





وبحسب مصادر صحفية، فإن باتشيكو أبلغ مسؤولي الزمالك بضرورة التعاقد مع أسامة جلال، نجم إنبي.





وأوضحت، أن الزمالك يتجه للاستغناء عن خدمات المدافع محمد عبد السلام لصفوف نادي المصري البورسعيدي، ويريد ضم جلال لخلافته.





ولفتت، أن اللاعب حظى بمتابعة باتشيكو، الذي أبدى إعجابه الشديد بقدرات اللاغب الفنية والبدنية.





وسوف تشهد الساعات المقبلة، فتح باب التفاوض بين الزمالك ومسؤولي إنبي، من أجل حسم الصفقة.





يذكر أن جلال ضمن قائمة اهتمامات نادي الأهلي وبيراميدز.