برشلونة يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يدرس التراجع عن فكرة بيع نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إصابة أنسو فاتي القوية التي ستجعله يغيب لفترة طويلة جعلت مسئولي برشلونة يقررون الإبقاء على ديمبيلي.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن السبب الآخر هو المستوى الجيد الذي قدمه النجم الفرنسي في المباريات الأخيرة واجتهاده في التدريبات من أجل إستعادة مستواه وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان قريبًا من بيع ديمبلي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وذللك بناء على رغبة من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لكن ديمبيلي رفض الرحيل.

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