عبدالستار صبري يكشف أسباب رفض الأهلي والزمالك ضمه.. ويؤكد: السوشيال ميديا سر تفوق صلاح

أكد عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، أن حلمي طولان المدير الفني الحالي لنادي إنبي رفضه عندما كان متوجهًا إلى اختبارات نادي الزمالك خلال فترة معينة.

وقال نجم منتخب مصر السابق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "توجهت إلى نادي الزمالك عندما كان عمري 14 عاما، رفقة أسامة نبيه الذي أبلغني بأنني لدي شأن كبير وسأتواجد معهم بالفريق، لكن حلمي طولان قالي امشي".

وأشار إلى أن السبب وراء عدم قبوله في اختبارات نادي الزمالك، أن حلمي طولان رأى أن حجمه صغيرًا وقالهم "لو خد كتف هيقع".

وواصل، " بعد ذلك رحلت إلى اختبارات النادي الأهلي، وكان مختار مختار متواجد في ذلك الوقت وكان مشرفا على فريق 14 سنة في النادي، ورفضني هو الآخر بحجة صغر جسمي".







وتابع:" محمد صلاح السوشيال ميديا هي من أعطته كل هذه الضجة الكبيرة التي يتواجد بها في الوقت الحالي، خاصة وأن وقت احترافي لم يكن هناك وسائل تساعدني في ذلك".

وأكمل، " السوشيال ميديا لو كانت متواجدة خلال فترة احترافي، لتواجدات في أندية كبيرة في القارة الأوربية خلال مسيرتي الاحترافية ".