عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان





أوضح نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، حقيقة الخبر الذي أورده أحد المواقع منذ قليل والذي تضمن إصابة عبلة كامل بالسرطان.





وأكد في تصريحات صحفية، إن إصابتها النجمة الكبيرة بالسرطان، مجرد شائعة كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة.





وكشف الفنان أحمد كمال، بدوره حقيقة الأنباء المتداولة التي نشرها أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة طليقته الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان.





وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة”.





كان أحد المواقع الاخبارية أنباءًا منذ قليل تفيد بإصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان، وهو في مراحله الأخيرة.





وأشار الموقع إلى أن النجمة لم تفصح عن المرض إلا في محيط عائلتها.





كان الفنان أحمد كمال، رد مؤخرًا على شائعات تدهور صحة طليقته الفنانة عبلة كامل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها لا تهتم بهذه الشائعات وتطلب منه الرد نيابة عنها، مؤكدا أن جميع ما أشيع مجرد كلام فارغ.

وعبر خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية، عن دهشته الشديدة إزاء الحسابات الوهمية التي تروج لشائعات تدهور حالة عبلة كامل، وتنسب تصريحات كاذبة منسوبة لإحدى الفتيات التي تدعى انها ابنة الفنانة.

وأشار إلى أنهم كذبوا أكثر من مرة خبر اعتزالها الفن الذي اجتاح السوشيال ميديا قبل فترة، وذهبت الفنانة لوزارة الداخلية لتقديم بلاغ.







