رسمياً .. الأوليمبي يتعاقد مع حارس القناة وثلاثي النجوم ولاعب المنيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل فريق الأوليمبي، تدعيم صفوفة، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وحصل الفريق السكندري على توقيع عمرو مجدي حارس القناة، والذي لعب من قبل لأكثر من فريق منهم النجوم وجمهورية شبين، كما ضم الفريق الحارس عمرو الصعيدي قادما من فريق دمنهور.

وحصل الأوليمبي مؤخرا على توقيع ثلاثي فريق النجوم، حسين حمدي ومصطفى جميل وسيد جاد، بجانب محمد عبد الستار من القناة، واحمد علي كاستيلا من فريق المنيا، إضافة للاعب كاظم محمود.

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