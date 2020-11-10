البنك الأهلي يتعاقد رسمياً مع ظهير ايسر طلائع الجيش

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
هدير أسامة
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يواصل الفريق الكروي الأول، بنادي البنك الأهلي، بقيادة محمد يوسف، دعم خطوطة، استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز، بالحصول على توقيع اللاعب عاصم صلاح ،ظهير أيسر طلائع الجيش، لمدة موسمين.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين ،لاعب مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ،بهاء مجدي ،وأحمد ياسر ، وفادي فريد مهاجم أسوان .

ويقود البنك جهاز مكون من " محمد يوسف، مدير فني، وعادل مصطفي، مدرب عام، ومحمد رمضان، مدرب مساعد، وطارق سليمان، مدرب حراس مرمى، وأيمن صبحي مدير إداري، ومعتز محمد إداري.

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