ميدو يوجه رسالة شكر إلى أسطورة الزمالك بعد موقفه الأخير

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج أوضة اللبس، رسالة إلى حازم إمام نجم الأبيض السابق.

وأشاد ميدو في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامجه أوضة اللبس، الذي يذاع على قناة النهار، بالتزام حازم إمام الصمت، بعد الأنباء المتداولة بتواجده في مجلس الزمالك.

وتابع، "شابوه لحازم، فهو وضع الزمالك قبل أي شيء وهذا موقف رجولي منه".

وطالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم خروج أي شخص داخل مجلس الإدارة للتحدث عن حل مجلس الإدارة، خلال الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.