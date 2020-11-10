عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها





كشف الفنان أحمد كمال، حقيقة الأنباء المتداولة التي نشرها أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة طليقته الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان.





كتب عبر حسابه على “فيسبوك”: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة”.





كان أحد المواقع الاخبارية أنباءًا منذ قليل تفيد بإصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان، وهو في مراحله الأخيرة.