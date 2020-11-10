مواعيد الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تعود بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم للحياة مرة أخرى، يوم السبت 21 نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية حالياً.


ومن المقرر استئناف البطولة من الجولة الثامنة، والتي تشهد مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين ميلان المتصدر ونابولي الثالث على ملعب الأخير.


كما يتواجه يوفنتوس مع ضيفه كالياري، ويستضيف إنتر ميلان نظيره تورينو، فيما يواجه روما ضفه بارما.


وفيما يلي، جدول مواعيد الجولة الثامنة من الكالتشيو، حيث ستقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً.


مباريات السبت 21 نوفمبر

1- كوروتوني × لاتسيو.

2- سبازيا × أتلانتا.

3- يوفنتوس × كالياري.

مباريات الأحد 22 نوفمبر

1- فيورنتينا × بينيفينتو.

2- إنتر ميلان × تورينو.

3- روما × بارما.

4- هيلاس فيرونا × ساسولو.

5- سامبدوريا × بولونيا.

6- أودينيزي × جنوى.

7- نابولي × ميلان.

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