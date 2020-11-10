أحمد أمين يكشف لـ"الفجر الفني" سبب إصابته بإحباط عند تحضيره لشخصية رفعت إسماعيل في "ما وراء الطبيعة"





وأوضح ان الإحباط تسلسل أيضًا للمخرج عمرو سلامة وبدأنا نتسائل هل هذا هو أفضل تصور لرفعت، مضيفًا أن شعر باحباط كبير لذا قرر أن يأخذ إجازة قصيرة.



وتابع"وذهبت إلى زيارة أخي فى فلورنسا وهناك اكتشفت اكتشافا ملهما، فأخويا محمد خضر يكبرنى بعشر سنوات وهو مدخن شره للغاية وذو شعر رمادي، لحظة قيامه من على كرسه، فجأة وجدت رفعت إسماعيل يتمثل أمامي ولذلك قمت بمراقبته ومراقبة طريقته وحركاته وحسه الساخر السوداوي".



يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.

أوضح الفنان أحمد آمين، كيفية تحضيره لشخصية رفعت إسماعيل، قائلًا أن استعداده للدور استغرق سنة كاملة، حيث قام بعمل خريطة ذهنية مثل التى يستخدمها رفعت لتحليل العالم من حوله.وكشف أحمد آمين لـ"الفجر الفني" عن سبب إحباطه الشديد فى مرحلة البروفات وقراءة السيناريو، موضحًا أنه أصابته لحظة شك خلال فترة البروفات.