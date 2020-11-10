شاهد.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن تغيير في بروتوكولات العلاج خلال ساعات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، أن الفيروسات تنشط في فصلي الشتاء والخريف، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف "حسني" خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "نحن في حالة ترقب حاليًا ونتوقع زيادة في حالات الإصابة بالفيروس خاصة أن فصلي الخريف والشتاء من الفصول المعروف فيها أنها فصول نشاط للفيروسات سواء الأنفلونزا سابقًا وكورونا حاليًا خاصة أنه صعب التفرقة بين أعراض الفيروسين".

وأشار إلى أن معظم الدول الأوروبية بدأت تأخذ الإجراءات الاحترازية لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس بعد انخفاض درجات الحرارة بهذه الدول، مطالبًا المواطنين بالحذر الشديد في هذه المرحلة الثانية التي تمر بها الدولة المصرية.

وتابع "الالتزام بالإجراءات الاحترازية يجعل انتشار الأمراض اقل، ولابد من الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للوقاية، علينا الحذر الشديد والالتزام بهذه الإجراءات ومحاولة الحصول على الرعاية الطبية المبكرة عند حدوث أعراض للفيروس".

وأكد على ضرورة الابتعاد عن التجمعات والتواجد في المنزل أوقات أطول، مستطردًا "الأمل في القضاء على وباء كورونا هو إيجاد لقاح واقي وسلاحنا الحالي هو الإجراءات الاحترازية، ونشارك بدراسات وتجارب لقاحات كورونا بقوة وهناك أمل كبير في إيجاد العلاج".

وكشف رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، أنه خلال ساعات سيكون هناك تحديث في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا وفقًا للعوامل المتغيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، مشددًا أن نتائج اختبارات بعض اللقاحات مبشرة.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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