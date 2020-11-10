نجم الأهلي يرفض اللعب بالدوري المصري ويحدد وجهته المقبلة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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رفض النجم السنغالي أليو بادجي اللعب فى الدورى المصرى فى حال رحيله عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي، يرفض اللعب فى الدوري المصري حال رحيله عن القلعة الحمراء.

 

وقال فاروق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "بادجي يرغب فى الاحتراف الأوروبي حال رحيله عن الأهلي، وموسيماني كان أوصي باعارته فى الدوري المصري للحكم على مستواه".

 

وأضاف: "بادجي يرفض نهائيًا اللعب فى نادي أخر غير الأهلي، وشدد على أنه فى حال الاستغناء عنه سيكون أوروبيًا أو فى أحد الدوريات الخليجية".

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