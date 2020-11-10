وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب المفترة المقبلة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المرحلة المقبلة من التأمين الصحي سيتم تطبيقها في الأقصر والإسماعيلية، ورئيس الجمهورية وجه بتوفير التمويل الخاص بمنظومه التأمين الصحي، والمبالغ جاهزة لكن عدم التسريع في تطبيق هذه الخطوات لكوننا نعمل على تدشين نظام حقيقي عبر البنية التحتية وخلاف كافة أطراف منظومة العمل والمحافظات تتباين في احتياجاتها، وبالتالي القضية ليست التمويل القضية هي المنظومة الكاملة التي تحقق التغيير الشامل في حياة المواطن".

ونفي "معيط"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضاية "on"، مساء الإثنين، ان تكون لدى وزارته خطة فرض ضرائب جديدة على المجتمع المصري سواء المواطن أو القطاع الخاص قائلًا " ليس لدينا خطة لفرض ضرائب جديدة على قطاع الأعمال أو المواطنين".

وحول شكاوى المستثمرون من الأعباء الضريبية حيث يرون أنهم شركاء للدولة في الأرباح لكن الخسارة يتحملها بمفرده عقب الوزير قائلًا: "لا تستطيع مصر توفير فرص عمل بدون القطاع الخاص لان القطاع الخاص يساعد في تحقيق معدل النمو الاقتصاد المستهدف ويحقق فرص عمل ".

وتابع الوزير في معرض حديثه عن دعم القطاع الخاص: "في الظروف الحالية الدولة على استعداد تام لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وبالفعل عملنا عدة خطوات أهمها تخفيض سعر الطاقة عن القطاع الصناعي ودعمنها مجتمع الاعمال في حل أزمة السيولة ورفعنا قيمة الضريبة العقارية عن السياحة ".

وحول الضريبة العقارية ومدى رضا وزير المالية عنها قال معيط: "غير راض عن حصيلة الضريبة العقارية وهي أقل من ٥ مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية وهي أقل من رواتب العاملين في مصلحة الضرائب" كاشفًا أن هناك لدينا تكليف من مجلس الوزراء والنواب بمراجعة قانون الضريبة العقارية".

وتعقيبًا على الجائزة التي حصل عليها مؤخرًا قال الوزير: "الرئيس والشعب هم من يستحقون أي جائزة يحصل عليه وزير المالية والرئيس يحترم كل شخص مهني في مجاله".

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