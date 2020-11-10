نجم الزمالك السابق يفجرها: سأترشح لرئاسة القلعة البيضاء

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينوي نادر السيد حارس منتخب مصر والزمالك الأسبق، الترشح لانتخابات مجلس ادارة الابيض يوما ما.

 

وقال نادر خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع الاعلامي كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "فكرت في الترشح لملجس ادارة الزمالك، وهذا هدف سأحققه يوما ما.

 

وأردف: في البداية كعضو مجلس ادارة، وبعدها سافكر في ترشيح نفسي برئاسة نادي الزمالك، املك افكار كثيره اسعى لتحقيقها حال تنصيبي، ولكن الان كل هذه الامور مؤجلة".

 

وكشف: أول قراراتي حال تنصيبي رئيسا للزمالك الدعوة لعقد جمعية عمومية لفصل ميزانية قطاع الكرة عن قطاع النادي العام، فهذا المنصب امانة ولابد ان اكون على قدر المسئولية، وهذا حقا للجمعية العمومية، ما يدفعوه يستفيدون هم به وليس قطاع الكرة.

 

واشار: "هناك أشخاص يدخلون مجالس الادارت من أجل الشوه فقط، واخرين لا يضيفوا لمقاعدهم، وغيرهم يستفيدون بدون ان يضيفوا، مع العلم انه من المفترض ان من يتم تنصيبه يضيف لمكانه وليس العكس".

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