تعرف على مدة غياب بنزيما عن ريال مدريد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني في مباراة فريقه أمام فالنسيا، حيث تقابل الفريقان في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني وفاز فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف.


وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن المباراة شهدت إصابة بنزيما وخروجه في الدقيقة 76، حيث قرر زين الدين زيدان الدفع بماريانو دياز.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما يعاني من مشكلة عضلية بالقرب من العضلة الضامة، حيث شعر النجم الفرنسي بحمل زائد على ساقه اليسرى ولكن على الرغم من عدم إجراء أي فحص حتى الآن فإن الأمر لا يبدو أن الإصابة خطيرة.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه لحسن حظ ريال مدريد وبنزيما جاءت الإصابة قبل فترة التوقف الدولي والتي ستتيح للنجم الفرنسي الحصول على فترة من الراحة لمدة أسبوعين.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في حال عدم حدوث أية مفاجآت فإن بنزيما سيكون جاهزًا لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني يوم 21 نوفمبر الحالي.

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