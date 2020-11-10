وزير المالية عن زيادة مرتبات المعلمين: ليست الأخيرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:51 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
كـسـاب أحـمـد
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارته في سياستها الضريبية حريصة على المواطن بالأساس، حيث تتسم بالعدالة فإيرادات الدولة المصرية تعتمد بنسبة 75% على الضرائب لكن في دول أخرى مثل بريطانيا تعتمد في إيرادها على نسبة 90% من الضرائب.

وحول اتجاه الوزير دائمًا لجيب المواطن لتعظيم الإيرادات الضريبية، قال "معيط "، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضاية "on"، مساء الإثنين، إن عوائد خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة لم تدخل الموازنة العامة ولم يمول بها أي شيء، والدليل أنه تم إيداعها في صندوق البنك المركزي المصري"، معقبًا: "الفلوس دي هتتساب لأننا مش عارفين بكرة في إيه ؟ بنعمل حسابنا لبكرة"

وحول زيادات المعلمين، قال وزير المالية: "هقول على حاجة، وياريت الرئيس يسامحني، الرئيس كان يرغب في منح المزيد للمعلمين، ولكن الموزانة لا تسمح، وده تقدير من الدولة بداية من رئيس الجمهورية ونهاية بالحكومة في تقدير المعلم، وزيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة كل ما هتتوافر المساحة في الموازنة العامة هنرجع للأطباء والمهن الطبية والمعلمين.. أنا قلت عندنا ألف ميل هندبا بميل ونكمل الخطوات لأننا مؤمنين إن استدامة الإصلاح الاقتصادي تعتمد على الانسان المصري بالأساس من ناحية الصحة والتعليم".

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