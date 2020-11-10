وزير المالية عن زيادة مرتبات المعلمين: ليست الأخيرة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارته في سياستها الضريبية حريصة على المواطن بالأساس، حيث تتسم بالعدالة فإيرادات الدولة المصرية تعتمد بنسبة 75% على الضرائب لكن في دول أخرى مثل بريطانيا تعتمد في إيرادها على نسبة 90% من الضرائب.





وحول اتجاه الوزير دائمًا لجيب المواطن لتعظيم الإيرادات الضريبية، قال "معيط "، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضاية "on"، مساء الإثنين، إن عوائد خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة لم تدخل الموازنة العامة ولم يمول بها أي شيء، والدليل أنه تم إيداعها في صندوق البنك المركزي المصري"، معقبًا: "الفلوس دي هتتساب لأننا مش عارفين بكرة في إيه ؟ بنعمل حسابنا لبكرة"



