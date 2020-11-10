شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه محمد محمدي، مدير مستشفى صدر العمرانية، تحذيرًا للمصريين بشأن استخدام البروتوكولات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس كورونا.

وقال "محمدي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": إن جميع مستشفيات الصدر بدأت استعدادات كثيفة بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن عدد المترددين على المستشفيات بسبب الفيروس في تزايد.

وأضاف "عدد الحالات قلت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بعدما وصلت لذروتها في شهر 6 و7، وكانت نسب الإشغال في غرف العناية المركزة قلت بصورة كبيرة".

وتابع "في الفترة الحالية بدأنا نشعر بتزايد في الأعداد بصورة كبيرة وما حدث بالفعل في بعض الدول الأوروبية يمثل جرس إنذار بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مؤكدًا على ضرورة التوجه إلى المستشفى فور الشعور بأية أعراض إصابة بالفيروس.

وأوضح أن أعراض الفيروس تبدأ بأعراض الجهاز التنفسي وهناك أعراض في الجهاز الهضمي متمثلة في الإسهال والوجع في البطن وكذلك قد يؤثر على بعض أجهزة الجسم مثل الكلى وإنزيمات الكبد وكذلك قد يسبب مشاكل في الجهاز العصبي.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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