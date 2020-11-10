حقيقة رحيل حارس الزمالك في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيل محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تم استبعاده من المباريات.

 

وكشف عمر البنا، وكيل اللاعبين، أن محمد عواد، حارس مرمي فريق الزمالك، مستمر مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. 


وقال البنا فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "العروض التى تلقاها عواد فى الفترة الماضي ة لا تليق به على الإطلاق وهو مستمر وفى كامل تركيزه مع القلعة البيضاء ويسعي للحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا".


 وأضاف: "ننتظر وصول عرض مناسب لعواد مثل العرض السعودي، وحينها سينظر نادي الزمالك فى العرض المقدم".

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