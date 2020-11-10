منافسي الأندية الجزائرية في بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

تعرفت الأندية الجزائرية لكرة القدم على منافسيها في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية أمس الاثنين بعد إجراء عملية القرعة.

وسيلتقي شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري مع النصر الليبي في الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فيما سيكون مولودية الجزائر الممثل الثاني للجزائر في هذه البطولة في مواجهة نادي بوفلز بورجو من بنين.

وفي مسابقة كاس الكونفيدرالية، تأهل وفاق سطيف وشبيبة القبائل مباشرة إلى الدور الأول، حيث سيلاقي الأول المتأهل من المواجهة التي تجمع كامسار الغيني ونادي النهضة من تشاد، فيما يواجه الثاني المتأهل من يلين أولمبيك من مالي واتحاد الدرك الوطني من النيجر.

وتُلعب مباريات ذهاب الدور التمهيدي للمسابقتين أيام 20 و21 و22 نوفمبر الجاري، على ان تلعب مباريات العودة أيام 27 و28 و29 من الشهر ذاته.

ويقام ذهاب الدور الأول أيام 11 و12 و13 ديسمبر المقبل، والإياب أيام 18 و19 و20 من نفس الشهر.