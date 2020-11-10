تفاصيل إنقاذ "قضايا الدولة" للحكومة من دفع 236 مليون يورو (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار محمد محمود خلف، مستشار بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، تفاصيل إنقاذ "قضايا الدولة" للحكومة من دفع 236 مليون يورو.

وقال "خلف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، إن المركز الدولي لتصفية المنازعات بواشنطن أصدر حكمًا لصالح الحكومة المصرية برفض ادعاء شركتين إسبانيتين، بأن مصر خالفت اتفاقية لاستثمارات الثنائية بين القاهرة ومدريد.

ولفت إلى أن الشركتين في عام 2004 استحواذا على 68 من الشركة العربية للإسمنت، وبعد الاستحواذ تقدمت الشركة العربية للاسمنت بطلب للحكومة للحصول على رخصة لإنتاج الإسمنت، وأثناء النظر في الرخصة تعدلت قواعد ترخيص الاسمنت، ففي هذا الوقت تقدمت 54 شركة برخصة لإنتاج الإسمنت، والدولة لم تكن قادرة على توفير الكهرباء لأكثر من 14 شركة، بهدف توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة من التلوث، ولكي تفاضل بين الشركات قامت بالمزايدة على إصدار الرخص، فارتفع ثمن الرخصة من مبلع زهيد إلى ملايين، ولكن المزايدة حدثت بشكل شفاف، واستمر النزاع لمدة سبع سنوات، حتى صدر الحكم لصالح مصر.

إنجاز جديد
هذا، وتمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنزاعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمتنوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الاسبانيتين ف الدعوى التحكيمية رقم IcsiD No case.ARB1329، المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبئك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، حيث قضى هذا المركز بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠ برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على مائتين وستة وثلاثون مليون يورو ما يعادل أربعة مليار وثلاثمائة وسبعة مليون جنيه مصري شاملًا الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل هذا المبلغ.

وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير ألات إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر واخصها اسهمهم المملوكة بالشركة العربية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج لأسمنت)، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأسبائية، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة، اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في هذا النزاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الثاني عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة ف قضايا المنازعات الاستثمارية الدولية امام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبلغ التي تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبا ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانون مليون دولار أمريكي وأربعمائة وعشرة مليون يورو وملياران وأربعة ملايين جنية مصري، هي قيمة طلبات المستثمرين في تلك المنازعات.

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