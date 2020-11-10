استشاري أمراض باطنة يكشف أعراضا جديدة لكورونا

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كشف الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة العامة، عن أن 80% من مصابي كورونا لا يشعرون بأعراض، لافتًا إلى أن عدد كبير يكتشف إصابته عن طريق الصدفة.



وأضاف "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأعراض أصبحت منحصرة في الجهاز الهضمي، وآلام العضلات، والصداع، والسخونية إذا حدثت لا تتعدى اليومين.



وأشار إلى أن عدد الإصابات بين الشباب أصبح أكبر؛ بسبب كثرة اختلاطهم، لافتًا إلى أنه حدث تحور بسيط في فيروس كورونا، وهو سرعة الانتشار، وسرعته في دخول الخلايا.





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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أكثر الأماكن المغلقة هي الأكثر خطورة، فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، أما أماكن التسوق فتعتبر من الأماكن متوسطة الخطورة، لأن الناس في الغالب يتواجدون في أماكن مفتوحة



وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، مساء الأحد،: "كل ما نبقى قاعدين في مكان لفترة أطول، فترة التعرض بتبقى اعلى وتكون احتمالات الإصابة بفيروس كورونا الأعلى".



وحول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت "زايد"، بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات وبخاصة من الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس، ولا تظهر عليه أعراض المرض.



وتابعت وزيرة الصحة، أن أكثر من 56% من الوفيات فوق سن 50 سنة، وبالتالي فانهم يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر والا يبقوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري.



وأوضحت: "لو مأخدناش بإجراءات ومضمنتش اللي داخل واللي طالع عليّ ببقى في خطر أكبر، لأن فترة التعرض للإصابة بكورونا و65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت".