استشاري أمراض باطنة يكشف أعراضا جديدة لكورونا
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة العامة، عن أن 80% من مصابي كورونا لا يشعرون بأعراض، لافتًا إلى أن عدد كبير يكتشف إصابته عن طريق الصدفة.
وأضاف "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأعراض أصبحت منحصرة في الجهاز الهضمي، وآلام العضلات، والصداع، والسخونية إذا حدثت لا تتعدى اليومين.
وأشار إلى أن عدد الإصابات بين الشباب أصبح أكبر؛ بسبب كثرة اختلاطهم، لافتًا إلى أنه حدث تحور بسيط في فيروس كورونا، وهو سرعة الانتشار، وسرعته في دخول الخلايا.
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أكثر الأماكن المغلقة هي الأكثر خطورة، فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، أما أماكن التسوق فتعتبر من الأماكن متوسطة الخطورة، لأن الناس في الغالب يتواجدون في أماكن مفتوحة
وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، مساء الأحد،: "كل ما نبقى قاعدين في مكان لفترة أطول، فترة التعرض بتبقى اعلى وتكون احتمالات الإصابة بفيروس كورونا الأعلى".
وحول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت "زايد"، بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات وبخاصة من الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس، ولا تظهر عليه أعراض المرض.
وتابعت وزيرة الصحة، أن أكثر من 56% من الوفيات فوق سن 50 سنة، وبالتالي فانهم يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر والا يبقوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري.
وأوضحت: "لو مأخدناش بإجراءات ومضمنتش اللي داخل واللي طالع عليّ ببقى في خطر أكبر، لأن فترة التعرض للإصابة بكورونا و65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت".