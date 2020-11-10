شاهد.. أشهر قصة حب على "السوشيال ميديا" بين سارة ومحمد تتحدى الطول وفرق العمل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
محمد وسارة
محمد وسارة
شيماء حسن
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عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" تقريرًا لأشهر قصة حب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين سارة أقصر راقصة فنون شعبية في مصر وبين محمد.

وقالت سارة طه في تصريحاتها: "أنها في الأول كان معترضة على فكرة الارتباط بمحمد بسبب فرق الطول والسن خاصة أنها تكبره بسبع سنوات، ولكن مع الحاحه تقبلت الفكرة، وكان اعتراضي خوفًا عليه من مواجهة مشاكل التنمر اللي أنا متعودة عليها دائمًا".

من جانبه قال محمد: "لم يشغلني موضوع الطول أو فرق العمر والمهم عندي الشخص وروحها وبالنسبة لفرق السن فسيدنا محمد كانت السيدة خديجة تكبره بسنوات، وطالما مش بعمل حاجة غلط أو عيب أو حرام، فليه لا، وأهل سارة كانوا معترضين بسبب فرق السن وأهلي كان بسبب فرق الطول والسن ولكن في الآخر اقتنعوا بوجهة نظري واحترموا قرارنا".

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