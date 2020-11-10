شاهد.. أشهر قصة حب على "السوشيال ميديا" بين سارة ومحمد تتحدى الطول وفرق العمل

عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" تقريرًا لأشهر قصة حب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين سارة أقصر راقصة فنون شعبية في مصر وبين محمد.





وقالت سارة طه في تصريحاتها: "أنها في الأول كان معترضة على فكرة الارتباط بمحمد بسبب فرق الطول والسن خاصة أنها تكبره بسبع سنوات، ولكن مع الحاحه تقبلت الفكرة، وكان اعتراضي خوفًا عليه من مواجهة مشاكل التنمر اللي أنا متعودة عليها دائمًا".



