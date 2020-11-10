سرس الليان يضم ثنائي عرب الرمل وأبو حماد استعداداً للقسم الثاني

ويواصل سرس الليان مرانه اليوم الثلاثاء، بمشاركة الصفقات الجدية واللاعبين القدامي منهم أحمد رزق، وحلمي أحمد، وعلي صلاح عشري، الذي قام بالتجديد مؤخراً، ومحمد سعيد، وأحمد عيد، ومصطفى بديوي، ومحمود شيحه، وأشرف سرور، وخالد علي بيبو، وأحمد طلعت .





ورحل عن سرس الليان عدد من اللاعبين منهم ومحمد زياده و سامح بكري، ومجدي جدوع، وأحمد بالي، وفريد دويدار، وعبد الفتاح دروجبا لإنتهاء عقودهم.