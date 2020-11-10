سرس الليان يضم ثنائي عرب الرمل وأبو حماد استعداداً للقسم الثاني
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
مصطفى الجندي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان، ضم لاعبين جدد، استعداداً للمشاركة في الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.
وحصل الفريق المنوفي على توقيع الثنائي نادر النويهي، ظهير أيمن فريق عرب الرمل، بجانب ضم اللاعب أحمد ريعه مهاجم فريق أبو حماد.
وسبق لسرس الليان الحصول مؤخرا على توقيع محمد رمضان حله مهاجم ميت خاقان.
وحصل الفريق المنوفي على توقيع الثنائي نادر النويهي، ظهير أيمن فريق عرب الرمل، بجانب ضم اللاعب أحمد ريعه مهاجم فريق أبو حماد.
وسبق لسرس الليان الحصول مؤخرا على توقيع محمد رمضان حله مهاجم ميت خاقان.
ويواصل سرس الليان مرانه اليوم الثلاثاء، بمشاركة الصفقات الجدية واللاعبين القدامي منهم أحمد رزق، وحلمي أحمد، وعلي صلاح عشري، الذي قام بالتجديد مؤخراً، ومحمد سعيد، وأحمد عيد، ومصطفى بديوي، ومحمود شيحه، وأشرف سرور، وخالد علي بيبو، وأحمد طلعت .
ورحل عن سرس الليان عدد من اللاعبين منهم ومحمد زياده وسامح بكري، ومجدي جدوع، وأحمد بالي، وفريد دويدار، وعبد الفتاح دروجبا لإنتهاء عقودهم.