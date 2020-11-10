عمرو سلامة يكشف لـ"الفجر الفني" عن سبب اختياره لأحمد داش فى "ما وراء الطبيعة"





وأضاف: "كل ما علیك القیام به ھو أن تشرح لداش المشھد لكي ینفذه بكل بساطة لم یكن ھناك من یستطیع أن یؤدي ھذا الدور بشكل أفضل في رأیي".



يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.









كشف المخرج عمرو سلامة عن سبب اختيار النجم أحمد داش فى تجسيد شخصية "رضا"، فى مسلسل "ما وراء الطبيعة".وقال فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، "السبب وراء اختیار داش بعیداً عن وجه الشبه بینه وبین رضا البالغ، أنه أحد المواھب الشابة التي لا تحتاج إلى الكثیر من الإرشاد"ز