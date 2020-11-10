صلاح عبد الله: "ذئاب الجبل" من أهم المحطات في حياتي

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استضافت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، أبطال مسلسل ذئاب الجبل من خلال برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، وهم المخرج مجدى أبو عميرة، والفنانين أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وسماح أنور، وميرنا وليد، وذلك احتفالا بمرور 27 عاما على عرض المسلسل.



وأعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بهذا العمل مشيرا إلى أنه من أهم المحطات في حياته قائلا: كنت عارف من المؤلف إن فى دور هعمله فى المسلسل حسنى الدبيكى ومع مخرج طالع بسرعة الصاروخ ومصر كلها بتكلم عنه، فاتعرض عليا المسلسل بس مش دور حسنى الدبيكى، وحصلى صدمة لأنى عارف من المؤلف إنى هعمل الشخصية".





ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.



وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.

