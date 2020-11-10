الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الثلاثاء
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:53 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط غربًا.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس لطيف على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية).
- أمطار متوسطة (50% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح).
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (شلاتين- حلايب- رأس بناس).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.
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