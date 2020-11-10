الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط غربًا.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.





- طقس لطيف على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية).





- أمطار متوسطة (50% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح).





- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (شلاتين- حلايب- رأس بناس).









الوصف الفني لخرائط الطقس: