عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
الفجر الفني
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نشر أحد المواقع الاخبارية أنباءًا منذ قليل تفيد بإصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان، وهو في مراحله الأخيرة.
وأشار الموقع إلى أن النجمة لم تفصح عن المرض إلا في محيط عائلتها.
كان الفنان أحمد كمال، رد مؤخرًا على شائعات تدهور صحة طليقته الفنانة عبلة كامل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها لا تهتم بهذه الشائعات وتطلب منه الرد نيابة عنها، مؤكدا أن جميع ما أشيع مجرد كلام فارغ.
وعبر خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية، عن دهشته الشديدة إزاء الحسابات الوهمية التي تروج لشائعات تدهور حالة عبلة كامل، وتنسب تصريحات كاذبة منسوبة لإحدى الفتيات التي تدعى انها ابنة الفنانة.
وأشار إلى أنهم كذبوا أكثر من مرة خبر اعتزالها الفن الذي اجتاح السوشيال ميديا قبل فترة، وذهبت الفنانة لوزارة الداخلية لتقديم بلاغ.
ويتمنى "الفجر الفني" من جانبه الشفاء للنجمة الكبيرة والعودة لإسعاد جمهورها كما عودتهم.