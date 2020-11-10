26 لاعب في معسكر جمهورية شبين بالأسيوطي سبورت





ومن المنتظر أن يلعب الفريق المنوفي مع فريق بني سويف يوم الجمعة المقبلة، ثم يواجه الترسانة يوم الأحد، 15 نوفمبر الحالي، بمنتجع الأسيوطي سبورت بالفيوم.



ينطلق اليوم الثلاثاء، معسكر فريق جمهورية شبين، والذي سيقام في منتجع الأسيوطي سبورت، بالفيوم، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.ويضم المعسكر 26 لاعباً وهم، أحمد المحرات، يوسف شعبان، عبد المنعم خالد، حراس مرمى، أيمن مزيكا، أحمد الدماطي، محمود شعلان، احمد الشرقاوي، أحمد سامي، شريف مجدي، محمد أبو طالب، حماده عبد الجليل، يسري وحيد، صلاح فتحي، محمد عزت، سيد شعبان، محمود مقلد، محمود حميد، خالد مسعد، محمد خالد، أحمد عيد، بكر أحمد، مصطفى شلبي، ربيع يسري، اسلام فريد، طلبه محمد، سيلا سياكو.