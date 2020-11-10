تموين الغربية: ضبط سيارة تحمل 87 شيكارة دقيق مدعم بقيمة 12 ألف جنيه

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن هناك معلومات وردت إلى الوزارة من هيئة الرقابة الإدارية بأن هناك سيارة تقوم بتجميع الدقيق المدعوم من قبل الدولة، وعليه تم تشكيل حملة مكبرة من مديرية التموين، وأعداد أكمنة ثابتة ومتحركة وتم ضبط السيارة 

وتابع "أبوهاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن السيارة التي ضبطت كانت تحمل 87 شيكارة دقيق، وزن الشيكارة 50 كيلو، بما يقدر بأكثر من 12ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الدقيق المضبوط تم رده للدولة، وتم التحفظ على السيارة. 

وفي جانب آخر، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هناك معلومات وردت حول قيام محل غير مرخص في كفر الزيات بأعداد عطور مجهول المصدر، وتم إعداد حملة على هذه المحل، وتم ضبط أكثر من 6آلاف عبوة مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن هذه العطو تؤثر على قرنية العين، وتؤدي إلى الحساسية. 

إلى ذلك، تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط (سائق) حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها (عدد 34100 عبوة شيكولاتة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).

وضبط (سائق، عامل) حال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما مُحمل عليها ( 60 ألف علبة سجائر مهربة جمركيًا - 2875 علبة معسل) مجهولة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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