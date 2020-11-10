آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى لحسم عدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

 

وكشف عمر البنا، وكيل اللاعبين، أن إدارة نادي صن داونز لا ترغب فى التفريط فى أحد نجوم الفريق لأى نادي منافس داخل قارة أفريقيا.

 

وقال البنا فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي يرغب فى التعاقد مع سيرينو منذ فترة السويسري رينيه فايلر وليس الآن فقط، حتي هذه اللحظة صن داونز يرفض التفريط فى اللاعب ولكن المقابل المادي من الممكن أن يغير كل شييء".

 

وأضاف: "الأهلي لم يعرض صفقة تبادلية على صن داونز من أجل الحصول على سيرينو، العرض كان مادي فقط".

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