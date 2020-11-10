مواعيد الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:39 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تعود بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى يوم 21 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية.


وتُستأنف البطولة من الجولة التاسعة، والتي تشهد عدة مباريات هامة ومرتقبة، لعل أبرزها لقاء ليستر سيتي المتصدر ضد ليفربول، وتوتنهام ضد مانشستر سيتي.


كما يواجه تشيلسي مضيفه نيوكاسل يونايتد، بينما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وست بروميتش ألبيون.


وفيما يلي، جدول لقاءات الجولة التاسهة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملاعب الأندية المذكورة أولاً.

السبت 21 نوفمبر

1- نيوكاسل يونايتد × تشيلسي.

2- ليفربول × ليستر سيتي.

3- مانشستر يونايتد × وست بروميتش ألييون.

4- فولهام × إيفرتون.

5- وولفرهامبتون واندررز × ساوثهامبتون.

6- أستون فيلا × برايتون.

7- بيرنلي × كريستال بالاس.

8- توتنهام × مانشستر سيتي.


مباريات الأحد 22 نوفمبر

1- شيفيلد يونايتد × وست هام يونايتد.

2- ليدز يونايتد × أرسنال.

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