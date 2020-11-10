التفاصيل الكاملة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي (صور)







بينما قدم د. أيمن الشيوي لجنة تحكيم مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية التى يرأسها، وهم: سعادة السفير الفنان على مهدي من السودان والفنانة الدكتورة مارينا ديمتريجيفك.



وقال الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر: "تشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية يقيم المهرجان مسابقة المسرح الشبابى للتأليف المسرحى وتحمل هذا العام اسم الكاتب الراحل د. أحمد سخسوخ، والتي تكونت لجنة تحكيمها من الكاتب السعودى د. سامي الجمعان والكاتب الأردني د. مفلح العدوان والكاتب المصري أيمن سلامة، بجانب مقرر ومنسق تلك اللجنة الناقدة الشابة داليا همام من مصر، وفاز في تلك المسابقة أحمد جمال صادق عن نص "ثاقب النايات"، وعبده الحسيني عن نص "ترجمان الأشواق" ومحمد عبد الرحمن عن نص "أبناء الغد ط"، أما مسابقة العمل الأول للشباب فقد تقدم للتسابق فيها 25 مخرجا شابا من كل محافظات مصر، وفاز بالمركز الأول من القاهرة محمد هشام عن عرض "أصحاب السعادة"، وفاز أشرف محمد على من الإسكندرية بالمركز الثانى عن عرض "ماراصاد"، أما المركز الثالث فكان من نصيب مايكل مجدى من محافظة الجيزة عن عرض "الدخان"، وحكم تلك المسابقة د. رانيا فتح الله والمخرج محمد الشافعي والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم.



أما عن ورش المهرجان فيقدم المهرجان هذه الدورة ورشة العمل التدريبية بقيادة الدكتور الفنان علاء قوقة.



وقدمت الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان أسماء المكرمين، قائلة: "يكرم المهرجان عددا من نجوم المسرح في مصر والوطن العربي، وهم الفنانة حنان مطاوع ويمنحها درع المهرجان الشبابي، والفنان بيومي فؤاد ويمنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديري، بجانب تكريم الفنان اللبناني قاسم اسطنبولي كأفضل شخصية عربية شابة لعام 2019 والمخرج المصري إسلام إمام كأفضل شخصية مصرية شابة لعام 2019.



وعرف الفنان محسن منصور عضو اللجنه العليا للمهرجان أعضاء لجنة المشاهدة التي تكونت من المخرجة كريمة بدير والمخرج سامح مجاهد والفنان طارق صبري والسينوغرافي محمود صبري والناقد د. ياسر علام.

وأعلن الفنان محمود الحديني عن أهم الفعاليات في المهرجان، وهى: ندوة عن الفنانة سناء جميل حامل اسم الدورة، يديرها الكاتب الصحفي مفيد فوزي ويتحدث فيها الفنان محمد صبحي والفنانة سميحة أيوب، كما يقيم المهرجان أول مناظرة مسرحية عن "150 سنة مسرح مصري" يناظر فيها المخرج د. عمرو دوارة مع د. سيد على إسماعيل الأستاذ الأكاديمي بجامعة حلوان.



ويشهد المهرجان حفل توقيع كتاب "جسد الممثل بين الحركة المعتادة والحركة المعبرة" للدكتور مدحت الكاشف، وحفل توقيع كتاب "دراما الطفل في عمان" للدكتور خالد الزدجالي، كما يقيم المهرجان 5 مؤتمرات صحفية للنجوم المكرمين، بالإضافة إلى ملتقى فكري بعنوان "المسرح الشبابي صناعة ثقافية للتنمية مستدامة" يتحدث فيه د. أشرف زكي، خالد جلال، د. سامح مهران وهشام عزمي وآخرين.









كشف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي عن تفاصيل دورته الخامسة التي ستنطلق في السادس عشر من نوفمبر الجارى بمؤتمر صحفي أقيم اليوم الاثنين، بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميحة أيوب ورئيس المهرجان مازن الغرباوي وعدد من الفنانين والمسرحيين المشاركين في تلك الدورة، أبرزهم نضال الشافعي محمود الحدينى، محسن منصور، رانيا فتح الله، الناقد محمد الروبي، وغيرهم.قدمت المؤتمر الفنانة لقاء سويدان التي بدأت حديثها بالترحيب بالحضور، والتنويه عن عرض فيلم يوثق أحداث وفعاليات المهرجان السابقة، ثم قامت بتقديم الفنانة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان، والتي بدورها أعلنت عن بدء المؤتمر الصحفي، قائلة: "بسم الله نبدأ المؤتمر الصحفي للدورة الخامسة، حيث يتوج هذه الدورة اسم الفنانة الغائبة الحاضرة بقوة سناء جميل".من جانبه وجه الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان الشكر والتحية لكل من وقف بجانب المهرجان، قائلا: "نعلم كم التحديات التي مر بها العالم، والتي واجهتنا أيضا أثناء التحضير للدورة الخامسة، ولولا دعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة، ما كان استطاع المهرجان أن يظهر للنور هذا العام، فاتوجه لهم بالشكر والعرفان لدعمهم المهرجان، بجانب شكرى للهيئة الدولية للمسرح والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة وأكاديمية الفنون والمجلس الأعلى للثقافة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي".وأضاف قائلا: "المهرجان في دورته الخامسة يضم في لجان تحكيمه قامات مسرحية وفنانين من مختلف دول العالم، ففي مسابقة العروض المسرحية الكبرى تضم اللجنة الفنانة الأردنية أمل الدباس، الفنان نضال الشافعي من مصر والفنان والكاتب خالد الرويعي من البحرين، وفي لجنة التحكيم الدولية لمسابقة المونودراما تضم في عضويتها الفنانة مروة عبدالمنعم من مصر والمخرج الكيني كيفين كيماني والمخرج د. خالد الزدجالي من سلطنة عمان.