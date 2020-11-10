مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية في بغداد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي الرضوانية في بغداد، والذي أسفر عن مقتل ١١ شخصًا من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بعد استهداف برج مراقبة مشترك للجيش العراقي والحشد العشائري بالقنابل اليدوية.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات المتطرفة مثل داعش وأخواتها تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإضعاف شوكة الأمن، حتى تصبح البلدان لهم لقمة سائغة، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.
وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى العراق حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار ويشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا وأن يحمي العراق وأوطاننا جميعًا من كيد الخائنين.

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