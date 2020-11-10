صلاح عبد الله يغني باللهجة الصعيدية لإسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



استضافت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، أبطال مسلسل ذئاب الجبل من خلال برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، وهم المخرج مجدى أبو عميرة، والفنانين أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وسماح أنور، وميرنا وليد، وذلك احتفالا بمرور 27 عاما على عرض المسلسل.

وقالت إسعاد يونس فى البداية: "هنرجع بالزمن لأكتوبر 93 ونحتفل بمرور 27 سنة على عرض المسلسل، احنا جبنا الأبطال الطيبين والشريرين ملناش دعوة بيهم".

وقام الفنان القدير صلاح عبد الله بالغناء لإسعاد يونس باللهجة الصعيدية وقال "ونقول ونعيد ونزيد مع إسعاد الجميلة".

ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ 41 دقيقة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 12 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يعرض نجم بيراميدز على موسيماني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ ساعة و 15 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يوم

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

12:33 ص

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

07:04 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض