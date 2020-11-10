شاهد.. آسر ياسين: "لم اخضع لمسحة.. وبتعامل كمصاب كورونا"

كشف الفنان آسر ياسين، حقيقة إصابته بفيروس كورونا بعد مشاركته في مهرجان الكورونا، مشيرًا إلى أنه شعر بأعراض نزلة برد، وتواصل مع الأشخاص الذين تعامل معهم الفترة الأخيرة وأخبرهم أنه مشتبه في إصابته بفيروس كورونا.





وأشار "ياسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه شعر بأعراض أخرى، والطبيب أخبره انه يجب أن يتعامل على أنه مصاب كورونا، لافتا إلى أنه أجرى تجربة البصل حتى يختبر حاسة التذوق.





وأضاف: "أنا بتعامل على أني مصاب كورونا.. وفالحجر فالبيت، ومعملتش مسحة بقول عندي كورونا من غير مسحة، والحمد لله كويس"، لافتا إلى أنه سيجري المسحة بعد شفائه ليتأكد أنه لن ينقل العدوى لأخرى"، متابعا، "حالتي تحسنت النهاردة.. بعد 3 أيام كان تقال شوية".



