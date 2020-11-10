شاهد.. آسر ياسين: "لم اخضع لمسحة.. وبتعامل كمصاب كورونا"
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الفنان آسر ياسين، حقيقة إصابته بفيروس كورونا بعد مشاركته في مهرجان الكورونا، مشيرًا إلى أنه شعر بأعراض نزلة برد، وتواصل مع الأشخاص الذين تعامل معهم الفترة الأخيرة وأخبرهم أنه مشتبه في إصابته بفيروس كورونا.
وأشار "ياسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه شعر بأعراض أخرى، والطبيب أخبره انه يجب أن يتعامل على أنه مصاب كورونا، لافتا إلى أنه أجرى تجربة البصل حتى يختبر حاسة التذوق.
وأضاف: "أنا بتعامل على أني مصاب كورونا.. وفالحجر فالبيت، ومعملتش مسحة بقول عندي كورونا من غير مسحة، والحمد لله كويس"، لافتا إلى أنه سيجري المسحة بعد شفائه ليتأكد أنه لن ينقل العدوى لأخرى"، متابعا، "حالتي تحسنت النهاردة.. بعد 3 أيام كان تقال شوية".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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