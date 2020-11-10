مدير أحد مستشفيات الصدر: حذرنا من البروتوكولات المتداولة على مواقع التواصل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد محمدي، مدير مستشفى صدر العمرانية، إن جميع مستشفيات الصدر بدأت استعدادات كثيفة بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن عدد المترددين على المستشفيات بسبب الفيروس في تزايد. 

وأضاف "محمدي" في لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عدد الحالات قلت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بعدما وصلت لذروتها في شهر 6 و7، وكانت نسب الإشغال في غرف العناية المركزة قلت بصورة كبيرة".

وتابع "في الفترة الحالية بدأنا نشعر بتزايد في الأعداد بصورة كبيرة وما حدث بالفعل في بعض الدول الأوروبية يمثل جرس إنذار بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مؤكدًا على ضرورة التوجه إلى المستشفى فور الشعور بأية أعراض إصابة بالفيروس.

واستطرد: "يجب نحذر من استخدام البروتوكولات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج الفيروس"، موضحًا أن أعراض الفيروس تبدأ بأعراض الجهاز التنفسي وهناك أعراض في الجهاز الهضمي متمثلة في الإسهال والوجع في البطن وكذلك قد يؤثر على بعض أجهزة الجسم مثل الكلى وإنزيمات الكبد وكذلك قد يسبب مشاكل في الجهاز العصبي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ أقل من نصف ساعة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

الزمالك يتحرك لضم هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 7 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الصحة بشأن علاج كورونا المتداول عبر السوشيال ميديا

هل فقدان حاستي الشم والتذوق تعنى الإصابة بكورونا؟ (فيديو)

النائب خالد مشهور يحذر من كارثة نقص أدوية المناعة

المصل واللقاح تكشف خطر يهدد حياة المتعافين من كورونا (فيديو)

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

الحكومة توضح حقيقة وجود عجز في اسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض