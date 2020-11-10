مدير أحد مستشفيات الصدر: حذرنا من البروتوكولات المتداولة على مواقع التواصل

قال محمد محمدي، مدير مستشفى صدر العمرانية، إن جميع مستشفيات الصدر بدأت استعدادات كثيفة بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن عدد المترددين على المستشفيات بسبب الفيروس في تزايد.





وأضاف "محمدي" في لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عدد الحالات قلت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بعدما وصلت لذروتها في شهر 6 و7، وكانت نسب الإشغال في غرف العناية المركزة قلت بصورة كبيرة".





وتابع "في الفترة الحالية بدأنا نشعر بتزايد في الأعداد بصورة كبيرة وما حدث بالفعل في بعض الدول الأوروبية يمثل جرس إنذار بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مؤكدًا على ضرورة التوجه إلى المستشفى فور الشعور بأية أعراض إصابة بالفيروس.





واستطرد: "يجب نحذر من استخدام البروتوكولات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج الفيروس"، موضحًا أن أعراض الفيروس تبدأ بأعراض الجهاز التنفسي وهناك أعراض في الجهاز الهضمي متمثلة في الإسهال والوجع في البطن وكذلك قد يؤثر على بعض أجهزة الجسم مثل الكلى وإنزيمات الكبد وكذلك قد يسبب مشاكل في الجهاز العصبي.



