الباز لـ"متحدث الصحة": إدارة شئون الوزارة بالحب والكره "هزار"

استنكر الإعلامي محمد الباز، تعنت مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، ضد صحفيي الدستور، وعدم منحهم تصاريح، مؤكدا أن إدارة شئون الوزارة بالحب والكره "هزار".





وقال "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه عندما تحدث عند أداء متحدث الوزارة ومسئوليته عما حدث في مهرجان الجونة، بعد إصابة 37 من الحاضرين للمهرجان بكورونا، فوجئ الصحفيين بأنه يرفض منحهم التصاريح.



