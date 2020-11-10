الباز لـ"متحدث الصحة": إدارة شئون الوزارة بالحب والكره "هزار"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي محمد الباز، تعنت مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، ضد صحفيي الدستور، وعدم منحهم تصاريح، مؤكدا أن إدارة شئون الوزارة بالحب والكره "هزار".

وقال "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه عندما تحدث عند أداء متحدث الوزارة ومسئوليته عما حدث في مهرجان الجونة، بعد إصابة 37 من الحاضرين للمهرجان بكورونا، فوجئ الصحفيين بأنه يرفض منحهم التصاريح. 

وتابع: "أرجو الكلام دة ميبقاش صحيح لأنه لو صحيح يبقى مشكلة، لأن العلاقة بين الإعلام والمسئولين مش حب وكره، دة اسمه هزار، أنت موظف عام وتقوم بوظيفة عامة، وأضع هذه الواقعة أمام وزيرة الصحة ورئيس الوزراء".

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