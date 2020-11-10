منذر رياحنة وصولي مع منة فضالي.. ويدخل عالم الإنتاج في رمضان ٢٠٢١

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الممثل مندر رياحنه في برنامج The insider بالعربي أن شخصية أشرف التي سيقدمها في مسلسل " هي " غريبة عجيبة ووصولية.

وعبر منذر في لقائه مع الإعلامي ايلي نخله عن حبه للممثلة منة فضالي، التي يجتمع بها للمرة الثانية بعد مسلسل "العقرب"، مشيرًا الى أن روحها جميلة في موقع التصوير".
 
من جهة أخرى ، ينتظر منذر عرض فيلم " ماكو " الذي كان شاهداً عليه منذ إن كان فكرة فقط ووصف دوره بالصعب و خارج السرب .

فيلم آخر كشف عن تفاصيله منذر و هو "حصار جهنم " الذي تغير اسمه ليصبح " آخر نيزك " والذي تدور أحداثه حول الصراع بين الإنسان و الآلة .

وقد كشف لأول مرة عبر برنامج The insider بالعربي عن البرومو الأول للفيلم .

وختم منذر اللقاء بالحديث عن دخوله عالم الإنتاج في موسم رمضان ٢٠٢١ حيث يبدأ قريباً في مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة تصوير مسلسل "سلم يوسف" الذي سيكون من نوع الفانتازيا البدوية .

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