هدف برشلونة يلمح لرحيله في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي ألمح إلى إمكانية رحيل عن صفوف فريقه الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وألمحت صحيفة سبورت الإسبانية أن ديباي كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بناء على رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إلا أن النجم الهولندي استمر في صفوف ليون في نهاية الأمر.


وقال ديباي في تصريحات نقلتها سبورت الإسبانية:"أنت تسألني كثيرًا عن هذا السؤال لكنني لن أقدم وعودًا لست متأكدًا من أنني سأفي بها".


وأضاف:"أعتقد أن ليون يجب أن يستفيد من وجودي هنا الآن ويجب أن أستفيد من وجودي هنا وهذا ما أحاول القيام به".


واختتم ديباي تصريحاته قائلاً:"يمكنك أن تسأل من حولي، أنا أحب التدرب وأحاول أن أكون إيجابيًا كل يوم".

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