شربل زيادة لـ"الفجر الفني": استوحيت شخصية "باسل حرب" في "دانتيل" من مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد.. وكنا نضطر لوقف التصوير بسبب الضحك (حوار)

"الفجر الفني"

في البداية.. ما الذي جذبك لقبول تجسيد شخصية باسل حرب في مسلسل دانتيل؟



شخصية مصمم الأزياء لها طابعًا خاصًا.. كيف استعديت للتحضير لها؟



كيف كانت كواليس التصوير مع سيرين عبد النور ومحمود نصر؟



كيف كانت ردود فعل الجمهور؟



حدثنا عن تجربتك في مجال التقديم الاذاعي؟



مؤخرًا.. فوجئنا بقرار بعض النجوم اللبنانيين بالهجرة من لبنان ولاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت.. هل تؤيدهم في ذلك أم لا؟



انتشرت مؤخرا آراء تقول أن الدراما المشتركة هي التي تعطي ثقلًا خاصًا للدراما اللبنانية.. ما رأيك في ذلك وماردك عليهم؟



برأيك ما الذي تتطلبه البطولة المطلقة.. وجود منتج أو شركة معينة أم ماذا؟















تفوق الفنان اللبناني ​شربل زيادة​ على نفسه، وغرد خارج السرب، مبتعدًا عن صندوق الأفكار التقليدية، من خلال تقديمه لدور مصمم الأزياء باسل حرب في مسلسل "​دانتيل​"، وحظي بنجاحات كبيرة من خلال هذه الشخصية، والتي تتسم بصعوبة تفاصيلها وتقلبات مستمرة وكل هذه الصفات نجح شربل في تجسيدها بكل براعة.والتقىبالفنان اللبناني شربل زيادة في حوار خاص وتحدث معنا من خلاله عن مشاركته في مسلسل دانتيل وعن تعاونه مع النجمين محمود نصر وسيرين عبد النور وأمور أخرى كثيرة.بكل صراحة، عندما تواصلت معي شركة الإنتاج للمشاركة في العمل، تخوفت وترددت من قبول هذا الدور بالبداية، لأن مثل هذه الشخصيات تكون خطيرة من ناحية طريقة تقديمها بعالمنا العربي، كما كانت لدي عدة مخاوف أخرى أولها أن أجسد الدور بشكل تقليدي وتم تناوله في أعمال أخرى.وفي النهاية، قررت أن أفكر في طريقة جديدة لتجسيد هذه الشخصية، حتى يحبها الجمهور ويتعاطف معها، وقررت أن أقدمه بطريقة كوميدية، بالرغم من أن السيناريو كان مكتوب بطريقة أخرى، وقمت بإضافة أمور كثيرة للدور مثل اللهجة التي تتحدث بها الشخصية، والطريقة واللغات التي يمزجها ببعضها خلال الحديث.هذه النوعية من الأدوار، تجعل تفكير الناس يذهب دائمًا إلى أن هذا الرجل سيكون له حركات نسائية وذلك لأن مصممي الأزياء يتعاملون مع السيدات دومًا، وبسبب احساسهم المرهف، وللتحضير لها قمت بالتواصل مع شركة الانتاج والمخرج وقمت باختيار ملابس تناسب هذه الشخصية "باسل حرب"، واستوحيت الاستايل من مصمم الأزياء الألماني العالمي الراحل "كارل لاغرفيلد"، كما اخترت أيضًا أنه يكون شخص عدائي أحيانا ولكنه ينصر الحق، وقمت بخلط اللغات الفرنسية والانجليزية والعربية في الحديث، وتمرنت كثيرًا على كل مشهد بالمنزل قبل تصويره، وبعدها أتواصل مع المخرج المثنى صبح وأطلب منه أن يخبر الممثلين بما سأفعله حتى لايندهشوا بعد ذلك.كانت الأجواء جميلة جدا، وقضينا أوقات رائعة ومسلية خلال التصوير، وكما شاهد الجمهور مشاهدي كانت كلها مليئة بالكوميديا، وأحيانا كنا نضطر لإيقاف التصوير بسبب أن سيرين عبد النور كانت تضحك، وأيضًا باقي الممثلين.وأما عن التعامل مع سيرين، فهي صديقتي من قبل أن نجتمع سويًا في أي عمل، ولكن الفنان محمود نصر كانت أول مرة أتعاون معه وسعيد جدا بالعمل معهما.وظلت الأجواء بيننا في التصوير رائعة، حتى وصلت إلينا أزمة الكورونا وأجبرتنا على قضاء فترة الحجر لمدة شهر بالمنزل قبل أن نعود لاستكمال التصوير، ومع عودتنا كانت الظروف مزعجة إلى حد ما، من ناحية بسبب التعقيمات المستمرة ولبس الكمامات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في التعامل، ومن ناحية أخرى، كنا مضطرين لاستكمال تصوير المشاهد بملابس شتوية في فصل الصيف وهذا الأمر كان صعب جدا.كانت ردود الفعل إيجابية جدا وأكثر مما توقعت، وهذا لمسته من خلال رسائل الجمهور لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع مشاهد شخصية باسل حرب.كانت تجربة جميلة جدا، وأعتز بهذا البرنامج الذي قدمته مع الفنانة برناديت حديب والذي حمل بعنوان متل ما أنت، وكان برنامج هادف وهدفه الأساسي استضافة فنانين من لبنان أو من خارج الدول العربية، ونتحدث عن تجربتهم مع فنانين آخرين من ديانات مختلفة، ونجحنا في توصيل رسالة لكل الجمهور أن علينا نعيش سويًا برغم اختلافاتنا وبدون مشاكل.شعب لبنان عاش 40 عام في مشاكل لاتنتهي، اقتصادية وسياسية، واغتيالات وغيرها، وبالتالي أصبحنا لانتحمل أي شئ، ومن يهاجر لديه أسبابه، البعض لديه أبناء ولديهم رغبة في تربيتهم بعيدا عن الأزمات، وهذا قرار شخصي.هذا الموضوع بالنسبة لي "مثل الذي يغني بالطاحون"، لأن النجاح له 100 أب والفشل لا أحد يحتضنه، فالعمل الناجح ناجح مهما كانت عناصره، سواء أكانت لبنانية أو سورية أو مصرية، وهناك أعمال لبنانية مئة بالمئة، وحصدت نجاحات كبيرة وأعمال مشتركة ولم تحظى بنجاح.بكل صراحة، لا أعرف ما الذي تتطلبه البطولة المطلقة، فهل تتطلب علاقات أم ماذا لا أعرف، ومعروف عني أنني شخص لا يسعى لتكوين علاقات حتى أقدم أدوار بطولة، وفي رأيي أن كل شخص مشارك في العمل هو بطل.