نادر السيد: أنا من أفضل 3 حراس في تاريخ مصر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يرى نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من ضمن أفضل 3 حراس في تاريخ مصر.

 

وقال نادر خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع الاعلامي كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: " أصنف نفسي من أفضل 3 حراس في تاريخ مصر، ويأتي معي في الحضري وشوبير.

 

واردف: أعتقد أنني استحق ان اكون من ضمن أفضل ثلاثة حراس في تاريخ مصر، لا يوجد ترتيب معين للاسماء التي ذكرتها ولكن اعتقد انني من ضمن الثلاثة الكبار.

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