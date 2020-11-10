نادر السيد: أنا من أفضل 3 حراس في تاريخ مصر
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
الفجر الرياضي
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يرى نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك
والأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من ضمن أفضل 3 حراس في تاريخ مصر.
وقال نادر خلال حواره لبرنامج في الاستاد،
مع الاعلامي كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: " أصنف نفسي من أفضل 3 حراس في
تاريخ مصر، ويأتي معي في الحضري وشوبير.
واردف: أعتقد أنني استحق ان اكون من ضمن أفضل ثلاثة حراس في تاريخ مصر، لا يوجد ترتيب معين للاسماء التي ذكرتها ولكن اعتقد
انني من ضمن الثلاثة الكبار.