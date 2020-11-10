نادر السيد: أنا من أفضل 3 حراس في تاريخ مصر

يرى نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من ضمن أفضل 3 حراس في تاريخ مصر.

وقال نادر خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع الاعلامي كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: " أصنف نفسي من أفضل 3 حراس في تاريخ مصر، ويأتي معي في الحضري وشوبير.

واردف: أعتقد أنني استحق ان اكون من ضمن أفضل ثلاثة حراس في تاريخ مصر، لا يوجد ترتيب معين للاسماء التي ذكرتها ولكن اعتقد انني من ضمن الثلاثة الكبار.