شاهد.. غرفة الذهب تكشف أسباب انخفاض الأسعار اليوم بنسبة 5%

قال هاني ميلاد، عضو غرفة الذهب، إن انخفاض أسعار الذهب اليوم كان غير متوقع، خاصة أنه الانخفاض كان بقيمة تصل لـ100 دولار في الأوقية أي بنسبة 5%.





وتابع "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن انخفاض أسعار الذهب يرجع إلى حالة الاستقرار في الاقتصاد العالمي، مع وصول جون بايدن للرئاسة، خلاف قرب الوصول إلى انتاج لقاح لفيروس كورونا.





وتابع أن المواطن عليه أن يقوم بشراء الذهب مدى توفر لديه أموال، لأن الذهب دائمًا ما يرتفع، وهذا ثبت من خلال التجارب على مدى السنوات السابقة، لافتًا إلى أن الذهب هو وعاء استثماري، وفي نفس الوقت يستخدم كزينة للمراة.





هذا، وتراجعت أسعار الذهب بشكل حادي فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 35 جنيهًا في سوق الصاغة ومحلات المشغولات الذهبية، بضغط من خسائر المعدن فى البورصة الدولية مع إعلان نتائج إيجابية حول لقاح لفيروس كورونا المستجد.





أسعار الذهب فى مصر:

سجل سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 815 جنيهًا





سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698.5 جنيهًا.





سعر الجرام عيار 24 نحو 931.5 جنيهًا.





سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6520 جنيه.





أسعار الذهب عالميًا:

أصيبت أسعار الذهب بخسائر فادحة بنهاية التعاملات أمس الإثنين، ليسجل أكبر تراجع يومي منذ 2013 مع أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع مكاسب حادة للعملة والأسهم الأمريكية خلال التداولات.





وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أن بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب الخاصة بهما تظهر أن لقاح كورونا فعَّال بنسبة تزيد على 90 بالمائة في الوقاية من الفيروس.





وتجاوزت إصابات كورونا عالميًا 50 مليون حالة، بحسب وكالة "رويترز" مع قفزة قياسية للإصابات في الولايات المتحدة.





وكان المعدن الأصفر ارتفع في التعاملات المبكرة مع إعلان بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية، مما ضغط على الدولار ليتراجع لأدنى مستوى في شهرين.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 5 بالمائة، أو ما يوازي 97.30 دولار إلى 1854.40 دولار للأوقية، في أكبر هبوط يومي منذ حيث النسبة المئوية منذ 2013.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 4.7 بالمائة عند 1858.06 دولار للأوقية.



